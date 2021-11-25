МОЗ Грузії: Саакашвілі не потребує лікування за кордоном

Стан здоров'я Михайла Саакашвілі начебто покращився

Міністерка охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе вважає, що третій президент Михайло Саакашвілі не потребує продовження лікування за кордоном. Про це пише Грузія Online.

Тікарадзе зазначила, що стан здоров'я Саакашвілі до цього часу покращився.

«Стан Михайла Саакашвілі задовільний. Я не бачу жодної необхідності в тому, щоб пацієнт продовжував лікування за кордоном», – заявила міністерка.

При цьому вона уточнила, що рекомендації лікарів часто неоднакові, а також є лікарі, які ставлять діагноз, не бачачи пацієнта, і приймають певні рішення.

«У цього пацієнта є кілька лікарів, які керують ним безпосередньо коло його ліжка, і для мене набагато компетентнішою буде оцінка тих лікарів, які безпосередньо залучені в цей процес, а не тих, які жодного разу не бачили пацієнта», – резюмувала очільниця МОЗ Грузії.

Напередодні «слуга» Ясько розповіла про стан Саакашвілі. Кохана політика каже, що Саакашвілі після голодування перебуває у важкому стані.

Раніше лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.

Також повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Перед цим повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.



