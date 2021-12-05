Лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі

На даному етапі Саакашвілі не може бути переведений в іншу установу, запевняє лікар

Колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі в пенітенціарній установі давали психотропні препарати. Як повідомляє портал «Грузія Online», про це повідомила керівник Центру «Емпатія» Маріам Джишкаріані.

«Я не хочу конкретно називати, про який препарат йде мова, це нейролептик, який застосовується для усунення психотичних станів. Всім відомо, що у Михайла Саакашвілі не було психозу. Цей препарат вказаний у медичній карті пенітенціарної установи Руставі, а також в медичній документації в горі. Ми запросили документацію у вісімнадцятої установи (в Тбілісі), ми хочемо побачити дозування», – сказала вона.

Джишкаріані підкреслила, що з'ясовувати, чи було це зроблено навмисно чи ні, ймовірно, доведеться в Страсбурзькому Європейському суді. При цьому вона додала, що в будь-якому випадку «неадекватне застосування психотропних препаратів в пенітенціарній установі розцінюється як фармакологічне катування».

Також, за її словами, на даному етапі Саакашвілі не може бути переведений в іншу установу відповідно до гайдлайнів за всіма наявними діагнозами, бо у нього діагностовано синдром Верніке, а також посттравматичний нервовий розлад.

До слова, глава МОЗ республіки Грузія Катерина Тікарадзе заявила, що засуджений експрезидент Михайло Саакашвілі отримує необхідну медичну допомогу на батьківщині і не потребує переведення за кордон

Напередодні мати Саакашвілі попросила повернути сина в Україну. Вона вважає, що знаходження її сина у Грузії дуже небезпечне.

Зазначимо, під судом над Саакашвілі у Грузії відбулися зіткнення (відео).

Саакашвілі вперше після затримання привезли в суд у Тбілісі.

Напередодні консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

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