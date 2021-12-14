У Саакашвілі діагностували депресію та посттравматичний розлад

Група лікарів при апараті омбудсмена: Саакашвілі не можна переводити до пенітенціарної установи

Стрес був отриманий в пенітенціарному закладі, переважно в Глдані, тому лікарі не підтримують переведення Саакашвілі туди

Представник консиліуму медиків при омбудсмені Грузії невролог Тенгіз Цуладзе заявив, що у експрезидента країни Михайла Саакашвілі діагностовано депресію та ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Про це повідомляє Грузія онлайн.

Цуладзе відповів на запитання журналіста, чи рекомендується переводити Саакашвілі з клініки до пенітенціарної установи.

«Оскільки в людини посттравматичний стресовий розлад, це означає, що ця травма, стрес, були отримані ним у пенітенціарному закладі, переважно в Глдані. Тому ми не підтримуємо його переклад туди в тому розумінні, що посттравматичний стресовий розлад слід лікувати в середовищі, яке не нагадуватиме людині обстановку, де вона отримала цей стрес», — заявив Тенгіз Цуладзе.

Разом з тим Тенгіз Цуладзе пояснив, що посттравматичний стрес викликав т.зв. шумок, стрес переводу в іншу установу, стрес ув'язнення. До цього додалися старі стреси, що ще більше посилило ці стреси», – додав Тенгіз Цуладзе.

За словами Тенгіза Цуладзе, стан Саакашвілі вимагає пильної уваги.

«Залишається певна патологія від неврологічної симптоматики, порушення рівноваги, загальної слабкості, вираженої анемії, тяжкої психічної депресії та, на наш погляд, посттравматичного стресового розладу. Пацієнт проходить курс лікування та є стабільний, проте ми маємо думки, які ми докладно виклали у звіті. Неврологічні захворювання часто не проходять через день, тиждень і потребують тривалої реабілітації. Реабілітації перешкоджають як депресія, так і посттравматичний стресовий розлад. Психотерапія допоможе нам провести реабілітацію в повному обсязі», – заявив Тенгіз Цуладзе.

До слова, Саакашвілі знову відмовився від лікування.

Нагадаємо, лікарка Саакашвілі назвала причину прийому політиком психотропних препаратів.

Раніше лікар заявила про «фармакологічне катування» Саакашвілі.

Також консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад.

Крім того, МОЗ Грузії вважає, що Саакашвілі не потребує лікування за кордоном.

Читайте також: Кікабідзе закликав українських артистів не виступати в Росії