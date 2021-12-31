Саакашвілі розповів про позашлюбну доньку та показав її фото

Наразі молодшій дитині грузинського політика 1,5 роки

Експрезидент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі розповів про наявність у нього малолітньої доньки. Неочікуване зізнання політик опублікував у соціальній мережі Facebook.

Михайло Саакашвілі, що наразі перебуває у в'язниці в Руставі, повідомив, що його молодша донька Еліс Марія Саакашвілі стала наймолодшою учасницею новорічного концерту на телеканалі «Мтаварі архі». За словами політика, дитина візьме участь у концерті разом зі своєю мамою. До допису він додав кілька світлин, ймовірно, зроблених або під час репетиції, або упродовж запису святкового концерту. На фото присутня маленька дівчинка поруч із відомою грузинською співачкою Софо Ніжарадзе.

«Моя улюблена дівчинка та молодша дочка. Я щасливий, що мій Новий рік відрізняється від інших не стінами в'язниці, а дебютом моєї улюбленої дівчинки на ТБ», – наголосив політичний діяч.

Також у своєму дописі Михайло Саакашвілі нагадав, що наразі «боротьба за майбутнє Батьківщини триває» та привітав соратників із Новим роком.

«У 2022 році ми повинні змінити все, щоб наші діти стали щасливішими та щасливішими!», – підсумував політик.

Зазначимо, 36-річна грузинська Співачка Софо Ніжарадзе народила першу дитину – дівчинку – 2 червня 2020 року, перебуваючи за межами Грузії. Невдовзі вона повернулася в країну. Офіційних заяв щодо того, хто є батьком дівчинки, співачка не робила.

Раніше повідомллося, що після примусового перевезення експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської області та ексголову виконкому Національної ради реформ України Михайла Саакашвіліі з лікарні в Горі до в’язниці в Руставі на його сторінці в соцмережі facebook з’явився допис про подальшу боротьбу і оптимізм.

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