Саакашвілі показав, скільки коштуватиме розмитнення авто

Скільки коштуватиме розмитнення автомобілів в Україні

У Михайла Саакашвілі показали, скільки коштуватиме розмитнення автомобілів в Україні, якщо влада погодиться на формулу його команди

Офіс простих рішень та результатів, який очолює Михайло Саакашвілі, виклав онлайн калькулятор з розмитнення авто. В Офісі впевнені, що таку формулу розмитнення буде запроваджено.

«Цю реформу вже підтримала та затвердила Національна рада реформ під головуванням президента, а згодом і прем’єр-міністр дав пряму вказівку реалізувати її у найкоротший термін», – сказано в повідомленні.

Як пояснюють в Офісі Саакашвілі, згідно з концепцією реформи, розмитнення буде здійснюватись через застосунок «Дія» без жодної участі митників та «брокерів-рєшал».

«Ви власноруч введете дані своєї автівки у програму та отримаєте можливість оплатити послугу онлайн», – запевняють у Саакашвілі.

Окрім того, вартість розмитнення буде поступово зменшуватись.

«А бюджет не тільки нічого не втратить, а навпаки – виграє завдяки ліквідації корупційної годівниці на сотні мільйонів доларів», – сподіваються реформатори.

Однак сам калькулятор розмитнення, вірніше суми які він видає, навряд чи порадують українців. Для прикладу, аби розмитнити старенький (понад 15 років) Volkswagen Passat з дизельним двигуном об’ємом 1.9 л, доведеться заплатити майже 2 тисячі євро.

Знайти онлайн-калькулятор можна за цим посиланням.

Джерело: 24 канал