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    Саакашвілі показав, скільки коштуватиме розмитнення авто

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    Скільки коштуватиме розмитнення автомобілів в Україні - Саакашвілі показав, скільки коштуватиме розмитнення авто

    Скільки коштуватиме розмитнення автомобілів в Україні

    Фото з відкритих джерел

    У Михайла Саакашвілі показали, скільки коштуватиме розмитнення автомобілів в Україні, якщо влада погодиться на формулу його команди

    Офіс простих рішень та результатів, який очолює Михайло Саакашвілі, виклав онлайн калькулятор з розмитнення авто. В Офісі впевнені, що таку формулу розмитнення буде запроваджено.

    «Цю реформу вже підтримала та затвердила Національна рада реформ під головуванням президента, а згодом і прем’єр-міністр дав пряму вказівку реалізувати її у найкоротший термін», – сказано в повідомленні.

    Як пояснюють в Офісі Саакашвілі, згідно з концепцією реформи, розмитнення буде здійснюватись через застосунок «Дія» без жодної участі митників та «брокерів-рєшал».

    «Ви власноруч введете дані своєї автівки у програму та отримаєте можливість оплатити послугу онлайн», – запевняють у Саакашвілі.

    Окрім того, вартість розмитнення буде поступово зменшуватись.

    «А бюджет не тільки нічого не втратить, а навпаки – виграє завдяки ліквідації корупційної годівниці на сотні мільйонів доларів», – сподіваються реформатори.

    Однак сам калькулятор розмитнення, вірніше суми які він видає, навряд чи порадують українців. Для прикладу, аби розмитнити старенький (понад 15 років) Volkswagen Passat з дизельним двигуном об’ємом 1.9 л, доведеться заплатити майже 2 тисячі євро.

    Знайти онлайн-калькулятор можна за цим посиланням.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Михайло Саакашвілі
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    Саакашвілі показав, скільки коштуватиме розмитнення авто