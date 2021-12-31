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    Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці

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    Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці

    Саакашвілі заявив, що зараз для нього важливо відновитися і підготуватися до «атаки»

    Після примусового перевезення експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської області та ексголову виконкому Національної ради реформ України Михайла Саакашвіліі з лікарні в Горі до в’язниці в Руставі на його сторінці в соцмережі facebook з’явився допис про подальшу боротьбу і оптимізм.

    Він заявив, що зараз для нього важливо відновитися і підготуватися до «атаки» після «реабілітації».

    «Що б вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість в боротьбі і віра в перемогу. Не турбуйся про мене! Тепер головна єдність і підготовка до рішучої атаки. Скоро настане час цієї атаки. Що стосується мене, то я скоро відновлюю козирі, отримані від «реабілітації», – написав він.

    Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

    Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

    Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

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    Теги: МВС політика час
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    Саакашвілі зробив заяву після повернення з госпіталю до в'язниці