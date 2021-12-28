Саакашвілі знову знепритомнів: що трапилося

Саакашвілі знепритомнів, дізнавшись про його повернення до в'язниці

Експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі знепритомнів, коли дізнався, що його планують доставити з військового госпіталю міста Горі назад до в'язниці. Про це повідомила журналістам представник омбудсмена Грузії Анна Джаніашвілі після відвідин колишнього грузинського лідера у медзакладі.

Омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія відправила свого представника до військового шпиталю після того, як рідні та близькі Саакашвілі у понеділок увечері стали заявляти, що їх не пускають до колишнього президента і ця заборона ймовірно пов'язана з тим, що його планують перевести назад до в'язниці.

«Сьогодні я відвідала Михайла Саакашвілі. Він мені повідомив, що ввечері до нього прийшли люди і повідомили, що планували вивезти його зі шпиталю, через що він чинив опір, після чого нічого не пам'ятає. Після того, як він прийшов до тями, йому сказали, що більше не збираються його нікуди перевозити», – сказала Джаніашвілі.

Як відомо, 21 грудня 2021 року своє 54-річчя відзначав експрезидент Грузії, колишній очільник Одеської області та ексголова виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі. Цей день народження Саакашвілі, заарештований на території Грузії, зустрів в статусі обвинуваченого.

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