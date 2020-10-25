Мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом
Члени виборчої комісії не видали Садовому бюлетені
Андрій Садовий не знайшов свій український паспорт, тому взяв закордонний
Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати, тому що пред'явив на виборчій дільниці не паспорт громадянина України, а закордонний.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському», - сказав Садовий.
Він подякував членам комісії за пильність.
«Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт. - Ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей. - Ред.), не знаю, де ми його поділи», - сказав міський голова Львова.
На виборчу дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей на виборчі дільниці. Подружжя пояснило, що синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні не голосує на виборах, оскільки у нього виявлено коронавірус.
Як повідомлялося, коли президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю для голосування, там стався інцидент з дівчиною з Femen. Коли Зеленський з дружиною йшли до дільниці, з натовпу вискочила дівчина. На ній була спідниця червоного кольору, яку вона підняла. На зворотному боці був напис «Zexist». Дівчина була без спідньої білизни.
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