  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом

    • Розсилка
    <p>Члени виборчої комісії не видали Садовому бюлетені</p> - Мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом

    Члени виборчої комісії не видали Садовому бюлетені

    Фото: Роман Балук

    Андрій Садовий не знайшов свій український паспорт, тому взяв закордонний

    Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати, тому що пред'явив на виборчій дільниці не паспорт громадянина України, а закордонний.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському», - сказав Садовий.

    Він подякував членам комісії за пильність.

    «Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт. - Ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей. - Ред.), не знаю, де ми його поділи», - сказав міський голова Львова.

    На виборчу дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей на виборчі дільниці. Подружжя пояснило, що синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом
    Мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом
    Фото: Роман Балук

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні не голосує на виборах, оскільки у нього виявлено коронавірус.

    Як повідомлялося, коли президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю для голосування, там стався інцидент з дівчиною з Femen. Коли Зеленський з дружиною йшли до дільниці, з натовпу вискочила дівчина. На ній була спідниця червоного кольору, яку вона підняла. На зворотному боці був напис «Zexist». Дівчина була без спідньої білизни.

    Читайте також: 

    вибори Андрій Садовий Львів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies