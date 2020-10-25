Мер Львова не зміг проголосувати, бо прийшов на дільницю не з тим паспортом



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Члени виборчої комісії не видали Садовому бюлетені Фото: Роман Балук

Андрій Садовий не знайшов свій український паспорт, тому взяв закордонний

Міський голова Львова Андрій Садовий не зміг проголосувати, тому що пред'явив на виборчій дільниці не паспорт громадянина України, а закордонний.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Я не зміг вдома знайти свій український паспорт, тому взяв закордонний. Дівчата зробили мені зауваження, що можна голосувати тільки по українському», - сказав Садовий.

Він подякував членам комісії за пильність.

«Зараз вернуся додому, буду шукати (паспорт. - Ред.). П'ятеро малих (Садовий має на увазі п'ятьох своїх дітей. - Ред.), не знаю, де ми його поділи», - сказав міський голова Львова.

На виборчу дільницю Садовий прийшов із дружиною та молодшим сином, попри застереження не приводити дітей на виборчі дільниці. Подружжя пояснило, що синові вдома самому нудно, а лишити його не було з ким.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко сьогодні не голосує на виборах, оскільки у нього виявлено коронавірус.

Як повідомлялося, коли президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою прибув на виборчу дільницю для голосування, там стався інцидент з дівчиною з Femen. Коли Зеленський з дружиною йшли до дільниці, з натовпу вискочила дівчина. На ній була спідниця червоного кольору, яку вона підняла. На зворотному боці був напис «Zexist». Дівчина була без спідньої білизни.