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    На Буковині через «червону» зону карантину скоротили роботу кафе і ресторанів

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    На Буковині через «червону» зону карантину скоротили роботу кафе і ресторанів

    Ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00

    У Чернівцях та Новодністровську, а також у Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, які зараз перебувають у «червоній» зоні карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування.

    Про це повідомили у пресслужбі обласної державної адміністрації, посилаючись на рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    «Від вівторка, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00», – йдеться у рішенні.

    Також зазначається, що в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів та не більше 20 людей одночасно.

    Читайте також: час роботи ресторанів та кафе обмежать: рішення уряду.

    Україна харчування коронавірус
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