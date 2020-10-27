На Буковині через «червону» зону карантину скоротили роботу кафе і ресторанів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00

У Чернівцях та Новодністровську, а також у Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, які зараз перебувають у «червоній» зоні карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування.

Про це повідомили у пресслужбі обласної державної адміністрації, посилаючись на рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Від вівторка, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00», – йдеться у рішенні.

Також зазначається, що в закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів та не більше 20 людей одночасно.

Читайте також: час роботи ресторанів та кафе обмежать: рішення уряду.