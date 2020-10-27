Жорсткий антисоціальний маніпулятор. Вчені склали портрет людини, яка відмовляється носити маску



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Багато людей відмовляються правильно носити маски, або взагалі не хочуть їх вдягати

Маски зазвичай відмовляються носити люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної та ризикованої поведінки

Науковці із Бразилії провели дослідження та з’ясували, що відмова людини від носіння маски може бути пов’язана з тим, що ця людина доволі жорстка і наділена антисоціальними рисами.

Про це пише видання Independent.

Отже, дослідження, у якому брали участь понад 1 500 людей віком від 18 до 73 років, показали, що люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної й ризикованої поведінки, з меншою ймовірністю носять маски та дотримуються інших обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу.

Більше того, такі риси можна зазвичай побачити у людей, у яких діагностують антисоціальний розлад особистості. З іншого боку люди з великим рівнем емпатії більш схильні дотримуватися правил карантину.

Науковці сподіваються, що їхня робота переконає чиновників більше роз’яснювати громадянам важливість носити маски.

Зазначається, що попри спалах протестів у світі через карантинні обмеження і вимоги носіння масок, їхня ефективність підтверджена численними дослідженнями. Так, згідно з іншими 172 дослідженням, які були проведені у 16-х країнах, при носінні маски вірогідність підхопити коронавірус становить всього 3%. Між іншим, наередодні ЗМІ показали, як кумедно глава МЗС Росії носить маску. Раніше лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19. Крім того психолог пояснив небажання людей носити маски. Він вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу.

Також лікар і експерт лабораторної діагностики оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі.

Нагадаємо, американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси. Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідній сітці, що нагрівається.