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    Жорсткий антисоціальний маніпулятор. Вчені склали портрет людини, яка відмовляється носити маску

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    Багато людей відмовляються правильно носити маски, або взагалі не хочуть їх вдягати&nbsp; - Жорсткий антисоціальний маніпулятор. Вчені склали портрет людини, яка відмовляється носити маску
    Багато людей відмовляються правильно носити маски, або взагалі не хочуть їх вдягати 

    Маски зазвичай відмовляються носити люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної та ризикованої поведінки

    Науковці із Бразилії провели дослідження та з’ясували, що відмова людини від носіння маски може бути пов’язана з тим, що ця людина доволі жорстка і наділена антисоціальними рисами.

    Про це пише видання Independent.

    Отже, дослідження, у якому брали участь понад 1 500 людей віком від 18 до 73 років, показали, що люди, у яких низький рівень емпатії та високий рівень черствості, грубості, маніпулятивної й ризикованої поведінки, з меншою ймовірністю носять маски та дотримуються інших обмежувальних заходів під час пандемії коронавірусу.

    Більше того, такі риси можна зазвичай побачити у людей, у яких діагностують антисоціальний розлад особистості. З іншого боку люди з великим рівнем емпатії більш схильні дотримуватися правил карантину.

    Науковці сподіваються, що їхня робота переконає чиновників більше роз’яснювати громадянам важливість носити маски.

    Зазначається, що попри спалах протестів у світі через карантинні обмеження і вимоги носіння масок, їхня ефективність підтверджена численними дослідженнями.

    Так, згідно з іншими 172 дослідженням, які були проведені у 16-х країнах, при носінні маски вірогідність підхопити коронавірус становить всього 3%.

    Між іншим, наередодні ЗМІ показали, як кумедно глава МЗС Росії носить маску

    Раніше лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19.

    Крім того психолог пояснив небажання людей носити маскиВін вважає, що люди просто не вірять у здатність масок захистити від коронавірусу.

    Також лікар і експерт лабораторної діагностики оцінив необхідність носіння масок при мінусовій температурі.

    Нагадаємо, американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили захисну маску, що вбиває віруси. Нова маска може вбити інфекцію, завдяки спеціальній мідній сітці, що нагрівається.

    лікар Бразилія наука хвороби карантин коронавірус
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