Президент ФІФА підхопив коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джанні Інфантіно змушений тимчасово відійти від справ Світлина - Voice of America

Джанні Інфантіно переносить хворобу в легкій формі

У президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виявили коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

Він здав позитивний тест на Covid-19. Відзначається, що 50-річний Інфантіно перебуває на самоізоляції і переносить хворобу в легкій формі. Усі, хто контактував з главою федерації, повинні будуть вжити відповідних заходів. У ФІФА побажали італійцеві якнайшвидшого одужання.

Цьогоріч у липні щодо Інфантіно було порушено кримінальну справу. У ФІФА вважають, що італієць не винен, тому не усунули його з посади.

Інфантіно був обраний президентом ФІФА в лютому 2016 року. У червні 2019-го його переобрали на другий термін.