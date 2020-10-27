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    Президент ФІФА підхопив коронавірус

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    Джанні Інфантіно змушений тимчасово відійти від справ - Президент ФІФА підхопив коронавірус
    Джанні Інфантіно змушений тимчасово відійти від справ
    Світлина - Voice of America

    Джанні Інфантіно переносить хворобу в легкій формі

    У президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виявили коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

    Він здав позитивний тест на Covid-19. Відзначається, що 50-річний Інфантіно перебуває на самоізоляції і переносить хворобу в легкій формі. Усі, хто контактував з главою федерації, повинні будуть вжити відповідних заходів. У ФІФА побажали італійцеві якнайшвидшого одужання.

    Цьогоріч у липні щодо Інфантіно було порушено кримінальну справу. У ФІФА вважають, що італієць не винен, тому не усунули його з посади.

    Інфантіно був обраний президентом ФІФА в лютому 2016 року. У червні 2019-го його переобрали на другий термін.

     Читайте також: Інфантіно: «Передбачав опір тих, хто не може безсоромно отримувати вигоду з ФІФА»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА коронавірус Джанні Інфантіно
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