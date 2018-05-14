Сакварелідзе пояснив мовчання Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Сакварелідзе

«Важко бути активним, не будучи на місці»

Михайло Саакашвілі, якого 12 лютого депортували з України, незважаючи на свої обіцянки вести за кордоном активну медійну діяльність, наразі майже зовсім «зник з радарів» медіапростору. Один із найпублічніших представників «Руху нових сил», колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе пояснив у інтерв’ю «Главкому», чим зумовлене таке мовчання його однопартійця.

«Голландські телеканали не будуть щодня транслювати українські події. А через «скайп» створювати інформаційні приводи - важко. З українських каналів NewsOne його включає в ефір, ZIK. Коли він був ньюсмейкером на місці, то його показували більш-менш і канали, які не зовсім лояльно до нас ставилися, тому що були якісь політичні події. У Голландії їх ініціювати важко», - сказав Сакварелідзе.

За його словами, Саакашвілі наразі дуже активно проводить різні зустрічі, в тому числі з українцями, які живуть за кордоном. «Але важко бути активним, не будучи на місці», - додає Сакварелідзе.

Раніше повідомялося, що екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір повернутися в Грузію, щоб «виправити свої помилки».

Нагадаємо, 12 лютого цього року Саакашвілі депортували з України. Політику оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури України, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка