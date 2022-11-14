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Салліван радив Зеленському задуматися про «реалістичні умови» для переговорів з РФ – WSJ

Альона Боженко
glavcom.ua
Салліван радив Зеленському задуматися про «реалістичні умови» для переговорів з РФ – WSJ
Салліван радив команді Зеленського шукати «реалістичні вимоги» для перемовин з РФ
фото: Офіс президента

Салліван, за даними газети, пропонував переглянути заявлену мету України щодо повернення Криму

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про «реалістичні вимоги» для початку переговорів. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Йшлося, зокрема, про заявлений Україною курс на деокупацію захопленого Росією у 2014 році Криму.

«Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському… Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про «реалістичні вимоги» та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році», – сказано в публікації.

Представники адміністрації, включаючи Саллівана, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тисне на Київ щодо дипломатичного курсу, практика, яка бентежить союзників США по НАТО. 

Українська влада наразі не реагувала на це повідомлення The Wall Street Journal.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що безпековий радник США Джейк Салліван зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським. Сторони говорили про те, яка саме зброя потрібна Україні для звільнення Херсона.

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Теги: росія зброя Вашингтон влада радник звільнення переговори

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