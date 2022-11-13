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США повідомили, чи продовжать санкції проти РФ після закінчення війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США повідомили, чи продовжать санкції проти РФ після закінчення війни в Україні
Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що будь-яка можлива мирна угода передбачатиме перегляд обмежень щодо США
Фото: forbes.ua

Міністр фінансів США Єллен: «Думаємо, що певні санкції повинні залишитися в силі»

Санкції щодо країни-агресора Росії будуть переглянуті після закінчення війни. Утім, частина обмежень може залишатися в силі. Про це пише The Wall Street Journal.

Оскільки Україна просувається на полі бою, західні лідери почали міркувати про те, як і чи можна домовитися з Росією про припинення війни. Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що будь-яка можлива мирна угода передбачатиме перегляд обмежень, які США та їхні союзники наклали на Росію.

«З боку Росії справді не було жодних зусиль у бажанні розпочати переговори з Україною на будь-яких умовах, прийнятних для України», – сказала Єллен.

Міністр фінансів США додала, що в контексті мирної угоди корекція санкцій можлива і може бути доречною. «Зважаючи на те, що сталося, ми, ймовірно, думаємо, що певні санкції повинні залишитися в силі», – додала вона.

Нагадаємо, Росія домагається підключення до SWIFT в межах «зернових переговорів».

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Теги: міністр переговори санкції Україна росія США

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