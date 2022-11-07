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США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс

Надія Клочко
glavcom.ua
США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс
Нардеп Єгор Чернєв пояснив, що переговорна позиція України залишається незмінною
фото з відкритих джерел

Єгор Чернев вважає, що справжні переговори з Росією почнуться тоді, коли держава-агресорка програє на полі бою

Народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв прокоментував інформацію ЗМІ про те, що США нібито схиляють Україну до переговорів з Росією. Нардеп наголосив, що зараз наші партнери фактично дають Росії останній шанс вийти з війни дипломатичним шляхом.

На думку Чернєва, якщо тривають розмови про те, щоб заохотити Україну до переговорів, це означає, що, за розрахунками американців, зі звільненням Херсона будуть остаточно забезпечені необхідні умови для ведення Україною переговорів з позиції сили.

«Чутки про те, що нібито США схиляють Україну до переговорів з Росією, вимагають пояснення. По-перше, нас ніхто ні до чого не схиляє, рішення про перемовини буде суверенним рішенням України, і про це неодноразового говорили наші партнери. По-друге, якщо вже розмови про це взагалі йдуть, це означає, що, за розрахунками американців, зі звільненням Херсона будуть остаточно забезпечені необхідні умови для ведення Україною переговорів з позиції сили. По-третє, сама переговорна позиція залишається незмінною – деокупація території України, виведення російських військ на кордони 1991 року та виплата репарацій.

По суті, Росії дається останній шанс вийти з війни дипломатичним шляхом, звільнити території та зафіксувати її економічні та військові втрати станом на зараз», – зазначив нардеп.

За словами Чернєва, якщо Росія відмовиться від переговорів на згаданих умовах, «війна продовжиться до її повної поразки, до повного розгрому її армії та економіки».

Нардеп зауважив, що Україна могла б спробувати шлях переговорів, «щоб заспокоїти партнерів». Водночас він додав, що в цьому не буде особливого сенсу. На думку Чернєва, росіяни навряд чи погодяться на наші умови, і переговори нічого не змінять.

«А тому битися доведеться до кінця, до перемоги. І ось тоді, коли Росія втратить все, почнуться справжні переговори», – написав народний депутат.

США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс фото 1

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте, за інформацією видання La Repubblica, вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. 

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр раніше заявив, що Україна повинна сама приймати рішення про переговори з Росією щодо припинення вогню.

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Теги: війна партія Слуга народу переговори росія США

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