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Радник Президента США Салліван відвідав Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Радник Президента США Салліван відвідав Україну
фото: Офіс президента

Сторони обговорили всі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів

Радник Президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван у ході візиту в Україну провів зустріч з військовими, главою держави Володимиром Зеленським і був поінформований про ситуацію на фронті, виконання зернової угоди й удари Росії по критичній інфраструктурі. Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на спільному з Салліваном брифінгу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до нашої країни.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван провели зустріч у форматі тет-а-тет, під час якої обговорили всі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів і продовження підтримки нашої країни в боротьбі за свою свободу й незалежність проти російських загарбників.

Керівник Офісу Глави держави привітав радника Президента США в Україні й зазначив, що його приїзд є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, це потужний сигнал у той період, коли Україна зазнає постійних російських ударів ракетами й дронами іранського виробництва.

«Я знаю, як ви особисто, Президент Байден і ваша команда глибоко знаєте все, що відбувається. Ми хочемо ще раз подякувати американському народу, Президенту Байдену та його адміністрації, Конгресу, обом партіям за велику допомогу й підтримку. Без цього було б неможливим для нас протягом восьми місяців не лише обороняти нашу країну, а й рухатися вперед, звільняти наші території», – зазначив Андрій Єрмак.

Також відбулася зустріч у розширеному форматі, у якій взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ростислав Шурма та Ігор Жовква, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр енергетики України Герман Галущенко, голова Фонду державного майна Рустем Умеров.

За допомогою відеозв’язку до розмови долучилися Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та представники вищого військового командування України.

Радника Президента США ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору.

Джейка Саллівана поінформували про наслідки російських ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Під час зустрічі учасники також порушили питання результатів і перспектив роботи зернової угоди. Зокрема, американській стороні розповіли про створену за ініціативою Президента України Володимира Зеленського робочу групу для підготовки пропозицій щодо надання допомоги країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams. 

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки. 

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Теги: США війна Україна Андрій Єрмак Льюїс Салліван

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