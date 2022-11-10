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Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
Зустріч між Байденом і Лавровим не відбудеться
фото з відкритих джерел

Байден не планує обговорювати з Лавровим жодних тем

Президент США Джо Байден на саміті G20 не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це йдеться у заяві радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана у четвер, 10 листопада. 

Він зазначив, що Байден не планує обговорювати з Лавровим засуджену в РФ громадянку США Бріттні Ґрінер або інші теми.

«Її утримують несправедливо. Росія не виявила бажання брати участь у переговорах щодо її звільнення», – заявив Салліван.

Як повідомлялось, саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.

Раніше ЗМІ повідомили, чи братиме участь Зеленський у саміті G20.

Раніше речник президента Сергій Никифоров повідомив, що ймовірно, глава держави приєднається до саміту онлайн.

Президент держави-агресорки Російської Федерації Володимир Путін відмовиться від участі на саміті G20, який відбудеться 15-16 листопада. Як повідомляє Bloomberg, Кремль намагається захистити диктатора від потенційної напруженості на високому рівні через розв'язану війну в Україні.

За даними видання, рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

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Теги: росія США Джозеф Байден Сергій Лавров саміт великої двадцятки

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