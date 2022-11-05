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США допоможуть Україні відвоювати Херсон – заява Саллівана

Юрій Лящук
glavcom.ua
США допоможуть Україні відвоювати Херсон – заява Саллівана
США нададуть Україні всю необхідну зброю
фото ілюстративне

Сторони говорили про те, яка саме зброя потрібна Україні для звільнення Херсона

Безпековий радник США Джейк Салліван зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським. Сторони говорили про те, яка саме зброя потрібна Україні для звільнення Херсона. Під час брифінгу Салліван розповів, що зустрічався не лише із Зеленським, й з іншими військовими керівниками України. Вони доповіли йому, яка зброя необхідна Україні для продовження наступу на Херсонському напрямку. Про це повідомляє «Главком».

На запитання журналіста про те, що зараз відбувається на Херсонщині, Салліван сказав, що він не може оцінювати ситуацію на полі бою в Україні. Він наголосив, що його основна задача переконатися в тому, що США надає Україні те, чого вона потребує.

Він розповів, що американські військові перебувають у тісному контакті з українськими, обговорюють ситуацію на фронті та з озброєнням. Заслухавши доповіді військових керівників України Салліван пообіцяв додаткову допомогу, адаптовану до потреб херсонської операції.

«Сьогодні ми обговорювали якраз, що саме буде необхідно Україні для завершення цієї операції. Ми обговорювали всі аспекти, як ми можемо допомогти із підтримкою… І ми будемо робити все можливе для того, щоб допомогти», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території.

Окупаційна влада заборонила жителям Херсонщини рух через Дніпро.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники вивезли медичні препарати з більшості аптек, а також відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень. 

Проте міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: США ЗСУ зброя війна Херсон допомога ЗСУ

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