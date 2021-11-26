Молдова приєднається до ініціативи Зеленського з енергетичної безпеки регіону

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова допомагати Молдові у сфері енергобезпеки

Республіка Молдова приєднається до ініціативи України щодо зміцнення енергетичної безпеки регіону. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, передає кореспондент «Главкома».

«Щодо енергетичного партнерства – це ініціатива президента Зеленського, та Молдова готова приєднатися до регіонального партнерства для посилення енергетичної безпеки в регіоні», – зазначив Спину, відповідаючи на запитання кореспондента «Главкома».

Спину зазначив, що наступного року заплановані зустрічі за участю багатьох енергетичних компаній. При цьому молдовські чиновники пояснили, що на цей час це обговорюється на рівні ініціативи.

«Це поки не особливо детальні дискусії, але є речі, які ми можемо зробити разом», – пояснив він.

Нагадаємо, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в забезпеченні її енергобезпеки. Раніше Україна надала в борг природний газ для балансування газотранспортної системи Молдови.

До слова, напередодні Молдова після шантажу РФ виділила «Газпрому» $75 млн.

23 листопада повідомлялося, що уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу.

Як повідомляв «Главком», у «Газпром» заявили, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримають оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн.

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