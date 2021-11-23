Новий шантаж РФ. Уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу

Спину: «Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій з бюджету було виділено $1,7 млрд

Уряд Молдови погодив виділити «Молдовагазу» $1,4 млрд на здійснення оплати за постачання газу «Газпромом». Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину під час пресконференції, 23 листопада, передає кореспондент «Главкому».

Він повідомив, що рішення про виділення коштів уряд ухвалить на засіданні 25 листопада.

«Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій з бюджету було виділено $1,7 млрд, із них $1,4 млрд буде виділено «Молдовагазу». Парламент Молдови в четвер схвалить це рішення у фінальному читанні», – сказав Спину.

Як повідомляв «Главком», у «Газпром» заявили, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримують оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн США.

Нагадаємо, наприкінці Молдова продовжила контракт із «Газпромом» після енергетичної кризи, яка розгорнулася довкола переговорного процесу.

Читайте також: