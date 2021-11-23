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    Новий шантаж РФ. Уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу

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    Росія пригрозила Молдові припинити газопостачання - Новий шантаж РФ. Уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу
    Росія пригрозила Молдові припинити газопостачання
    фото з відкритих джерел

    Спину: «Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій з бюджету було виділено $1,7 млрд

    Уряд Молдови погодив виділити «Молдовагазу» $1,4 млрд на здійснення оплати за постачання газу «Газпромом». Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину під час пресконференції, 23 листопада, передає кореспондент «Главкому».

    Він повідомив, що рішення про виділення коштів уряд ухвалить на засіданні 25 листопада.

    «Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій з бюджету було виділено $1,7 млрд, із них $1,4 млрд буде виділено «Молдовагазу». Парламент Молдови в четвер схвалить це рішення у фінальному читанні», – сказав Спину.

    Як повідомляв «Главком», у «Газпром» заявили, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримують оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн США.

    Нагадаємо, наприкінці Молдова продовжила контракт із «Газпромом» після енергетичної кризи, яка розгорнулася довкола переговорного процесу.

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    Теги: газ Газпром Молдова парламент
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    Новий шантаж РФ. Уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу