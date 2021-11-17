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    Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я

    Російський військовий контингент присутній на території Молдови протягом 30 років - Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я
    Російський військовий контингент присутній на території Молдови протягом 30 років
    фото: ukrinform.com

    Досягнення цієї мети залишається зовнішньополітичним пріоритетом держави

    Виведення оперативної групи російських військ (ОГРВ), які розміщені на території окупованого Придністров’я, є пріоритетом Кишиніва. Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Молдова Ніку Попеску під час візиту до Москви, передає кореспондент «Главкому».

    «Окрему увагу ми (міністри закордонних справ Республіки Молдова та Російської Федерації) приділили придністровському урегулюванню. Ми відзначили важливу роль РФ, разом з іншими сторонами процесу… Ми відзначили, що необхідно продовжити діалог щодо вивозу й утилізації боєприпасів. Це наш спільний інтерес цю зону ризику зняти», – зазначив Попеску.

    Також голова зовнішньополітичного відомства Молдови наголосив, що позиція держави щодо присутності оперативної групи російських військ у Придністров’ї Республіки Молдова незмінна: ця присутність суперечить статусу «нейтралітету», закріпленому в Конституції країни і вивід російських військ залишається пріоритетом її зовнішньої політики.

    В свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що Молдові слід залишатися позаблоковою та нейтральною.

    Нагадаємо, раніше через «газовий шантаж» Москви держава була змушена піти на енергетичне зближення з Росією.

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    Теги: міністр Молдова Сергій Лавров військові Придністров'я
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    Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я