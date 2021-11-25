Молдова після шантажу РФ виділила «Газпрому» $75 млн

Парламент проголосував за внесення поправок до закону про державний бюджет, виділивши на погашення боргу перед РФ 1,4 млрд леїв

Парламент Молдови у четвер, 25 листопада, виділив $75 млн на погашення поточної заборгованості перед «Газпромом». Про це повідомляє «Интерфакс».

Зазначається, що депутати проголосували за внесення поправок до закону про державний бюджет, виділивши для цього 1,4 млрд леїв ($75 млн).

«Цю суму в 1,4 млрд леїв буде перераховано для підвищення соціального капіталу державної компанії Energocom. Після отримання грошей Energocom викупить у «Молдовагаз» частину боргу Termoelectrica (перед «Молдовагаз») на ту ж суму. Energocom сплатить борг, а «Молдовагаз» розрахується за постачання газу. Це дозволить як знизити борги Termoelectrica перед «Молдовоюгаз», так і вирішити проблему з поточними платежами за поставлений газ», – заявив міністр фінансів Молдови Дмитро Будянський.

23 листопада повідомлялося, що уряд Молдови терміново виділить кошти для погашення газового боргу.

Як повідомляв «Главком», у «Газпром» заявили, що припинить постачати газ в Молдову, якщо не отримують оплату впродовж 48 годин. Після чого керівник «Молдовагазу» Вадим Чебан звернувся до уряду з проханням допомогти здійснити оплату газу за контрактом у розмірі близько $74 млн США.

Нагадаємо, наприкінці Молдова продовжила контракт із «Газпромом» після енергетичної кризи, яка розгорнулася довкола переговорного процесу.

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