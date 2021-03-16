Санкції проти Коломойського. РНБО повідомило, коли розгляне це питання

РНБО розглядає питання про санкції на підставі пропозицій влади

Рада національної безпеки й оборони України розгляне санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського «у разі надходження пропозицій». Про це в РНБО повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У разі надходження пропозицій щодо застосування санкцій стосовно зазначеної у Вашому запиті особи від уповноважених законом України «Про санкції» державних органів, вони будуть винесені на розгляд РНБО України в установленому порядку», – заявили в РНБО.

Також у Радбезі додали, що, згідно зі статтею п’ятою закону України «Про санкції», Рада національної безпеки й оборони розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради, президента, Кабінету міністрів, Національного банку України, Служби безпеки України.

Секретар РНБО Олексій Данілов минулого тижня заявив, що Рада національної безпеки й оборони на наступному засіданні продовжить розгляд питань про запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

«Кого це буде стосуватися, ви дізнаєтеся тільки після проведення засідання РНБО», – сказав Данілов, відповідаючи на запитання про те, чи планує РНБО запровадити санкції проти Коломойського.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.