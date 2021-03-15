«Пред’являйте звинувачення Коломойському». Порошенко закликав Зеленського до рішучих дій

Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського переходити від слів до справ щодо олігарха Коломойського

Порошенко нагадав Зеленському, що гроші Коломойського треба повертати в Україну

Недостатньо просто «реагувати» на санкції США, треба притягати олігарха Коломойського до відповідальності за масштабну корупцію і розкрадання коштів вкладників Приватбанку. Про це заявив під час погоджувальної ради п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він закликав Володимира Зеленського переходити від заяв до конкретних кримінальних справ.

«Слава Богу, Зеленський вимовив слово «Коломойський», бо він нібито підтримує санкції. Це не справа українського президента – «підтримувати», – зауважив лідер «Європейської солідарності».

«Є правоохоронні органи – пред’являйте обвинувачення, запроторте за грати, поверніть гроші. У першу чергу ті, які отримали «95 квартал» і ваша команда від Коломойського», – наголосив Петро Порошенко.

Раніше в «Євросолідарності» закликали «95 квартал» повернути державі брудні кошти Коломойського.

Раніше розкішний маєток Коломойського зняли на відео. Нерухомість знаходиться на території колишнього державного пансіонату і дитячого табору. Резиденція розташована в селі Микільське-на-Дніпрі (Дніпропетровська область), яке місцеві жителі жартома називають Коломойське-на-Дніпрі.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.