В «Євросолідарності» закликають «95 квартал» повернути державі брудні кошти Коломойського

Володимиру Зеленському нагадали про чотири виклики, що стоять перед країною

Президенту Володимиру Зеленському варто перейти від політики окозамилювання з допомогою «відосиків» до реальних справ і відповідей на ключові для країни питання. Про це йдеться у заяві, опублікованій партією «Європейська солідарність».

Натомість Банкова прагне створити димову завісу, говориться в заяві. Ця завіса має відволікти увагу суспільства від неспроможності некомпетентної влади невігласів та дилетантів дати відповідь на чотири ключових виклики.

По-перше, ескалація на фронті, яка розвінчує дворічний міф Зеленського про перемир’я.

По-друге, це – нездатність влади захистити країну від пандемії. Ніхто в світі не був до неї готовий, але одні за рік організували захист своїх країн, включно з масовою вакцинацією, інші, як Зеленський – провалили.

По-третє, Офіс Президента хоче замести свої сліди у «Вагнергейті», коли є очевидною причетність найближчого оточення глави держави до зливу росіянам секретної інформації про спільну спецоперацію українських та західних спецслужб.

По-четверте, Банкова хоче відволікти увагу від санкцій проти Коломойського, які насправді є чорною міткою самому Зеленському.

Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти – брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про «деолігархізацію» до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції.

В цьому контексті правоохоронцям варто дати відповіді і на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з «95-го кварталу». Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі і шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку.

Варто було б звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати і заробляти.

Виключити із фракції «Слуги народа» десятки народних депутатів, обраних за квотою Коломойського, яку йому, обманюючи виборців, надав особисто Зеленський.

Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень.

У «Європейській Солідарності» не вірять в те, що Зеленський здатен виконати ці вимоги через його страх, що у відповідь на такі дії Коломойський розкаже Україні та всьому світу, із якого глини він зліпив цього Голобородька.

«Два роки президентства. Час обіцяти давно минув. Настав час звітувати, звітувати нема чим, а на стадіоні просто засвистять», – говориться у заяві.

Як вже повідомлялося, сьогодні вранці об 11:00 у культурно-виставковому центрі «Парковий» почався зʼїзд політичної партії «Слуга народу». На зʼїзді було схвалено нову редакцію статуту партії, відповідно до якої в політичній силі тепер буде два великі керівні органи: Політична рада та Національна рада громад.