СБУ готує нові підозри у справі кремлівського пропагандиста Вишинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ Керівник "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський

У відомстві зазначили, що справа керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського знаходиться у завершальній фазі, по справі готується ще низка підозр

Слідство у справі керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського не завершилось, Служба безпеки України готує ще підозри. Про це повідомляє Укрінформ.

"Справа знаходиться у завершальній фазі. Слідство триває. По справі Вишинського готуються ще низка підозр", - зазначили у прес-центрі СБУ.

Нагадаємо, завтра суд буде розглядати апеляцію на запобіжний захід Вишинському.

Як повідомляв «Главком», у травні 2018 року суд заарештував Кирила Вишинського без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський звинувачення відкидає.

Читайте також: СБУ одержала доступ до дзвінків та sms кремлівського пропагандиста Вишинського

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро; гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через спосіб висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений до бази українського сайту «Миротворець», а в Росії у 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили медаллю «За об’єктивне висвітлення подій у Криму».

В СБУ також заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад $200 тисяч та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».