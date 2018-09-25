На Рівненщині працівника колонії затримали за розповсюдження наркотиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки налагодив механізм збуту наркотиків та заборонених до обігу речовин серед засуджених. Вартість кожної «кур`єрської доставки» становила близько тисячі гривень

Співробітники Служби безпеки України затримали на систематичному розповсюдженні наркотичних засобів посадовця однієї із виправних колоній Рівненської області. Про це повідомив у Facebook прес-офіцер Управління СБУ у Рівненській області.

Оперативники встановили, що молодший інспектор відділу нагляду і безпеки налагодив механізм збуту наркотиків та заборонених до обігу речовин серед засуджених. Вартість кожної «кур`єрської доставки» становила близько тисячі гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника під час чергової спроби занести на територію виправної установи марихуану, синтетичні наркотики «субутекс» та мобільний телефон.

Наразі вилучені наркотичні засоби передані на експертизу.

У межах кримінального провадження, відкритого за статтями 368 і 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Києві 25 вересня затримали іноземця з наркотиками та зброєю.