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    Кримінал

    На Рівненщині працівника колонії затримали за розповсюдження наркотиків

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    На Рівненщині працівника колонії затримали за розповсюдження наркотиків
    Ілюстративне фото

    Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки налагодив механізм збуту наркотиків та заборонених до обігу речовин серед засуджених. Вартість кожної «кур`єрської доставки» становила близько тисячі гривень

    Співробітники Служби безпеки України затримали на систематичному розповсюдженні наркотичних засобів посадовця однієї із виправних колоній Рівненської області. Про це повідомив у Facebook прес-офіцер Управління СБУ у Рівненській області.

    Оперативники встановили, що молодший інспектор відділу нагляду і безпеки налагодив механізм збуту наркотиків та заборонених до обігу речовин серед засуджених. Вартість кожної «кур`єрської доставки» становила близько тисячі гривень.

    Правоохоронці затримали зловмисника під час чергової спроби занести на територію виправної установи марихуану, синтетичні наркотики «субутекс» та мобільний телефон.

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    Наразі вилучені наркотичні засоби передані на експертизу.

    У межах кримінального провадження, відкритого за статтями 368 і 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

    Раніше «Главком» повідомляв про те, що у Києві 25 вересня затримали іноземця з наркотиками та зброєю.

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