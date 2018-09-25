СБУ одержала доступ до дзвінків та смс кремлівського пропагандиста Вишинського



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Кирило Вишинський під час судових засідань

Керівник агентства «РИА Новости Украина» підозрюється у держзраді і незаконному поводженні зі зброєю

Херсонський міський суд надав слідчим Головного управління СБУ в АР Крим тимчасовий доступ із можливістю вилучити документи у ПрАТ «ВФ Україна» (мобільний оператор Vodafone) за абонентським номером, яким користувався керівник агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 18 вересня.

Правоохоронці отримають дані про вхідні та вихідні з'єднання за номером мобільного телефону Вишинського (в тому числі SMS, ММС та Інтернет-з'єднання), орієнтовні місця їхнього здійснення, номери телефонів, з якими відбулися з'єднання протягом 1 січня 2014 року – 15 травня 2018 року.

У клопотанні слідчого СБУ сказано, що ці відомості містять факти та обставини, які мають значення для з’ясування об'єктивної істини у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню в ході його проведення, в тому числі можуть вказувати на місця перебування Вишинського та його контактів з іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення інкримінованого злочину.

Як повідомляв «Главком», у травні 2018 року суд заарештував Кирила Вишинського без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський звинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро; гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через спосіб висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений до бази українського сайту «Миротворець», а в Росії у 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили медаллю «За об’єктивне висвітлення подій у Криму».

В СБУ також заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад $200 тисяч та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

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