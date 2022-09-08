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Блінкен у Києві: деталі візиту

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Блінкен у Києві: деталі візиту
Блінкен 8 вересня прибув у столицю України
фото: pravda.com.ua

Держсекретар США зустрінеться з Зеленським і не тільки 

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 8 вересня, прибув до Києва, у межах візиту в Україну зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров, пише «РБК-Україна».

За даними преси, Блінкен вже встиг відвідати дитячу лікарню «Охматдит». Також у нього запланована поїздка в Київську область. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом. Очікується, що він оголосить про виділення Києву і його сусідам ще $2,6 млрд на допомогу у сфері безпеки. 

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України на суму $675 млн. 

Зазначимо, що це вже не перший візит Блінкена в Україну під час війни. Востаннє Американський чиновник був у Києві наприкінці квітня разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Тоді Блінкен заявляв, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж «Путін перебуватиме на сцені». 

Напередодні переговорів міністри оборони США та України обговорили потреби української армії на даний момент та у довгостроковій перспективі. Олексій Резніков повідомив, що незабаром очікується нова допомога від США у сфері безпеки.

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Теги: міністр путін Україна Охматдит Ентоні Блінкен прессекретар

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