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Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ
США зосереджені на наступних п’яти роках після закінчення війни Росії проти України
фото: dw.com

Розробкою програми займається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії у середньо- та довгостроковій перспективі, у тому числі після закінчення війни з Росією. Про це повідомляє CNN.

За інформацією від трьох представників Міністерства оборони США, Пентагон має намір запропонувати ЗСУ довгострокову програму взаємодії, в якій буде враховано як отриману Україною військову допомогу, так і ту, яка ще тільки планується.

Розробкою програми займається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Повідомляється, що процес знаходиться на ранній стадії, і високопоставлений чиновник оборони сказав, що він дивиться на «майбутнє українських сил», щоб відповісти на ключові запитання про те, «що має сенс?» і «що ми хочемо, щоб Україна мала в середньостроковій і довгостроковій перспективі?» з точки зору військової підтримки. США зосереджені на наступних п’яти роках після закінчення війни Росії проти України.

Крім періоду нинішньої війни (яка, як очікується, затягнеться), США також розраховують програму на щонайменше найближчі п'ять років після закінчення воєнних дій. За словами одного з чиновників, може йтися про визначення бажаного балансу наступальних та оборонних можливостей, необхідного ступеня маневреності, вибору основних стратегій залежно від цілей, які будуть обрані Україною для її збройних сил.

CNN пише, що аналіз проводиться спільно з українськими експертами, і якщо результат роботи буде схвалено президентом Джо Байденом, це може відкрити широку програму постачання зброї та створення довгострокової програми військової підготовки.

Результат аналізу планується передати Києву для оцінки, але водночас у ньому вже буде чітка дорожня карта, яка показує, як, на думку США, слід розвивати ЗСУ.

Очікується, що проєкт буде готовий «протягом наступного місяця або двох», сказав CNN високопосадовець Міністерства оборони. Він також наголосив, що думка України матиме для програми вирішальне значення.

Як раніше повідомлялося, нещодавно Сполучені Штати Америки поставили зброї для ЗСУ, яка була призначена для контрнаступу на півдні. Як заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї. Також Україна може отримати від США артилерійські системи великої дальності. Зокрема, і Atacms. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Теги: США зброя війна росія Пентагон

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