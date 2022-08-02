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Блінкен звинуватив Кремль, що той використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит»

Альона Боженко
Сьогодні, 05:57 glavcom.ua
Блінкен звинуватив Кремль, що той використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит»
Блінкен зявив, що окупанти атакують українські сили із Запорізької АЕС
фото: ddp images

Раніше РФ прикривалася «живим щитом» з мирних жителів, зауважив Держсекретар США

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на «ядерний щит». Про це повідомляє Reuters

Блінкен назвав дії Росії щодо найбільшої української атомної електростанції «вершиною безвідповідальності». Він звинуватив Кремль у тому, що той використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит». Звідти окупанти атакують українські сили, адже розуміють, що не отримають удару у відповідь. 

«Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, Інакше станеться жахлива аварія на АЕС», – зазначив Блінкен.

І якщо раніше РФ прикривалася «живим щитом» з мирних жителів тимчасово окупованих територій, то тепер країна-агресор пішла далі і ховається за «ядерним щитом», вважає держсекретар США. 

Своєю чергою, представники країни-агресора на переговорах щодо нерозповсюдження ядерної зброї заявили, що їхні дії на Запорізькій АЕС нібито «жодним чином не підривають ядерну безпеку України і не перешкоджають нормальній роботі атомної електростанції». 

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Також Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ повністю знищити ядерну зброю

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Теги: ядерна зброя Ентоні Блінкен АЕС ООН США

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