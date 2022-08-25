Удар по вокзалу в Чаплиному розцінюється як звірство – Блінкен

Окупанти вдарили по потягу на Дніпропетровщині

Блінкен: «Ми продовжимо разом із партнерами добиватися відповідальності Росії»

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував удар російських терористів по залізничному вокзалу у Чаплиному, де загинули 22 людини. Про це він написав у Twitter.

«Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 22 людини, понад пів сотні отримали поранення.

Згодом стало відомо, що російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.