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Удар по вокзалу в Чаплиному розцінюється як звірство – Блінкен

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по вокзалу в Чаплиному розцінюється як звірство – Блінкен
Окупанти вдарили по потягу на Дніпропетровщині
фото з соцмереж

Блінкен: «Ми продовжимо разом із партнерами добиватися відповідальності Росії» 

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував удар російських терористів по залізничному вокзалу у Чаплиному, де загинули 22 людини. Про це він написав у Twitter.

«Ракетний удар Росії по вокзалу, повному мирних жителів в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та добиватися відповідальності російських офіційних осіб», – йдеться в повідомленні.

Удар по вокзалу в Чаплиному розцінюється як звірство – Блінкен фото 1

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 22 людини, понад пів сотні отримали поранення

Згодом стало відомо, що російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

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Теги: війна в Україні Дніпропетровщина Ентоні Блінкен

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