Широкий наступ на Донбас? Член української делегації в ТКГ пояснив нинішню тактику Росії

Гармаш: «Чим більше Росія розуміє, що їй не вдасться змусити нас до виконання Мінських домовленостей на її умовах, тим більше вона застосовуватиме зброю»

Гармаш: «Росії зараз потрібен конфлікт, що тихо жевріє»

Для Росії важливо постійно підтримувати напругу на Донбасі і зберігати «жевріючий конфлікт», який у разі потреби, можна швидко активізувати. «Росія, зараз теж зацікавлена у збереженні статусу-кво. Їй не потрібен широкий наступ, а потрібен тихо жевріючий конфлікт, постійно готовий до серйозного загострення. Ось така зброя, яка пострілює, але будь-якої миті може стрільнути серйозніше», – заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

Гармаш також переконаний, що Росія вдаватиметься до застосування зброї, коли Україна не буде виконувати Мінські домовленості на її умовах. «Чим більше Росія розуміє, що їй не вдасться змусити нас до виконання Мінських домовленостей на її умовах, тим більше вона застосовуватиме зброю. Особливо ситуативно – припустимо, напередодні якихось важливих міжнародних подій, під час яких вона може отримати те, що їй не вигідне», – зазначив член ТКГ.

До слова, 27 жовтня від початку доби бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, при чому двічі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один український військовий дістав смертельне поранення.

Нагадаємо, наприкінці серпня Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви.Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.