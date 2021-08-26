Тристороння контактна група засідала без Кравчука: підсумки переговорів

Резніков процитував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель і нагадав російській стороні, що РФ є стороною конфлікту з Україною

Тристороння контактна група поновила засідання після невеликої перерви. Українську делегацію представляв віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Про це повідомляє пресслужба ТКГ.

Резніков процитував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель і нагадав російській стороні, що РФ є стороною конфлікту з Україною. Українська делегація закликала Росію відповідально поставитися до рішень, які ухвалили лідери нормандської четвірки під час саміту в Парижі в грудні 2020 року.

Російська делегація намагалася перевести в гуманітарну підгрупу ТКГ «експертку» Майю Пирогову, засуджену в Україні за тероризм. У пресслужбі української делегації повідомили, що роботу політичної підгрупи поновили після того, як Пирогова залишила відеоконференцію. Її участь у переговорах українська делегація вважає свідомими спробами блокувати обмін полоненими і відкриття КПВВ з боку бойовиків.

Українська делегація закликала російську:

прискорити підготовку до наступного етапу обміну утримуваними особами та забезпечити роботу КПВВ з російської сторони;

забезпечити дотримання режиму тиші;

забезпечити розмінування певних ділянок на лінії розмежування.

Також українська сторона направила ОБСЄ ноти про грубе порушення режиму припинення вогню російськими найманцями і втрати з боку України.

2 вересня відбудеться перше засідання експертної групи з екологічних питань затоплення шахт уздовж лінії розмежування. Наступне засідання в ТКГ має пройти 15 вересня.

Нагадаємо, після нетривалої перерви 25 серпня відновила роботу Тристороння контактна група.

Нагадаємо, віцепрем‘єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук

До слова, в ОБСЄ заявили, що на лінії розмежування на Донбасі з’явилися «гарячі точки».

Нагадаємо, на Банковій розповіли, як реанімувати роботу ТКГ по Донбасу.

Також, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готова до проведення «нормандської зустрічі» на рівні міністрів закордонних справ. А також готова працювати над організацією саміту.