Росія після рішення про «скіфське золото» накинулася з погрозами на музеї Нідерландів

У РФ не сподобалося, що артефакти доведеться повернути Україні

Захарова вважає рішення суду «небезпечним прецедентом»

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на рішення суду Амстердама у справі «скіфського золота». Вона назвала це «небезпечним прецедентом» та пригрозила нідерландським музеям. Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії.

Як вважає Захарова, судді «повністю проігнорували той незаперечний факт, що «скіфське золото» є спадщиною народів Кримського півострова», бо саме там артефакти були знайдені.

«Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією і Нідерландами», – заявила представниця російського МЗС.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Тож колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

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