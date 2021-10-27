  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Бойовики обстріляли Трьохізбенку: фото руйнувань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    По населеному пункту випустили кілька десятків снарядів - Бойовики обстріляли Трьохізбенку: фото руйнувань
    По населеному пункту випустили кілька десятків снарядів
    Фото Щастинська міська територіальна громада / Facebook

    Жертв серед місцевих мешканців немає

    27 жовтня, близько 16:20, бойовики Російської Федерації обстріляли населений пункт Трьохізбенка, який розташований у Луганській області. Ніхто з місцевих не постраждав. Про це пише пресслужба Щастинської міської територіальної громади.

    Зазначається, що по населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. Фахівці ДСНС швидко ліквідували осередки пожежі.

    «Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає», – додає пресслужба.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Фото Щастинська міська територіальна громада / Facebook
    Фото Щастинська міська територіальна громада / Facebook
    Фото Щастинська міська територіальна громада / Facebook
    Фото Щастинська міська територіальна громада / Facebook
    Фото Щастинська міська територіальна громада / Facebook

    Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів один український військовий дістав смертельне поранення.

    Зазначимо, що напередодні бойовики збрехали про бій на Донбасі.

    Вчора на Донбасі було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, є загиблий та поранений військові.

    Також стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

    Читайте також інтерв'ю: Член ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш: Наші ракети давно мають бути спрямовані на Москву
    Теги: Донбас ДСНС обстріл населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бойовики обстріляли Трьохізбенку: фото руйнувань