Бойовики обстріляли Трьохізбенку: фото руйнувань

По населеному пункту випустили кілька десятків снарядів

Жертв серед місцевих мешканців немає

27 жовтня, близько 16:20, бойовики Російської Федерації обстріляли населений пункт Трьохізбенка, який розташований у Луганській області. Ніхто з місцевих не постраждав. Про це пише пресслужба Щастинської міської територіальної громади.

Зазначається, що по населеному пункту було випущено близько 20 снарядів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять приватних будинків. Фахівці ДСНС швидко ліквідували осередки пожежі.

«Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає», – додає пресслужба.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілів один український військовий дістав смертельне поранення.

Зазначимо, що напередодні бойовики збрехали про бій на Донбасі.

Вчора на Донбасі було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, є загиблий та поранений військові.

Також стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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