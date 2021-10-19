Росія заблокувала місію ОБСЄ на Донбасі. Українська розвідка назвала причини

Розвідники вважають, що росіяни штучно створюють чергову проблемну ситуацію, щоб ускладнити проведення майбутніх переговорів у «Нормандському форматі»

Блокування Спільного центру з контролю та координації Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ на Донбасі є черговою провокацією Росії на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України.

Масштабні провокації стали відповіддю РФ на затримання 13 жовтня українськими військовими громадянина РФ Андрія Косяка, який, перебуваючи на посаді розвідника одного з підрозділів так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку імені атамана Матвія Платова народної міліції ЛНР», використовував символіку Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) Спеціальної Моніторингової Місії (СММ) ОБСЄ та здійснював розвідку українських позицій.

Так, 16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів влаштували пікет та заблокували вхід до готелю у м. Донецьк, де проживають спостерігачі ОБСЄ. Пікетувальники вимагали звільнення диверсанта Андрія Косяка. З цього часу бази Спільного центру з контролю та координації Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ у містах Донецьк і Горлівка заблоковано, чим зірвано завдання Спостережної Місії з дотриманням в регіоні режиму «тиші» та Мінських домовленостей. Крім того, зазначені факти змусили фактично призупинити діяльність СЦКК СММ ОБСЄ на окупованій території Донецької області з міркувань безпеки.

Українська розвідка вважає, що блокування роботи ОБСЄ не є випадковим, оскільки РФ, як підписант підсумкового рішення саміту в Нормандському форматі, зобов'язалася гарантувати безпечну роботу і повний доступ СММ ОБСЄ на тій частині території України, яку фактично контролює. Тому саме Росія відповідальна за блокування роботи СММ ОБСЄ в окупованих районах Донецької області.

На думку українських військових розвідників, черговою провокацією Росія могла намагатися штучно створити проблемну ситуацію, «вирішення» якої планує продемонструвати під час переговорів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

«Це доволі цинічна тактика – штучно створюєш нові проблеми, щоб відзвітувати про їхнє «вирішення» на переговорах і не вирішувати реальні проблеми, які існували до цих штучно створених. Але такою є російська тактика у реаліях сьогодення на Донбасі з роздмухування збройного конфлікту», – підсумовують представники українського військово-розвідувального відомства.

Нагадаємо, Росія фактично взяла в заручники місію ОБСЄ на Донбасі.

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