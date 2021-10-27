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    У Америці син Трампа випустив футболки із написом «Болдуін вбиває людей»

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    Трамп-молодший продає футболки зі скандальним написом<br /><br /> - У Америці син Трампа випустив футболки із написом «Болдуін вбиває людей»
    Трамп-молодший продає футболки зі скандальним написом

    Фото: AP, Instagram

    Дональд Трамп-молодший вважає, що преса вигороджує актора з політичних міркувань

    Дональд Трамп-молодший, син експрезидента США, відомий своїми провокаціями у соцмережах, опинився в епіцентрі нового скандалу. Цього разу – у зв'язку із трагедією на зйомках фільму Алека Болдуіна. Про це пишуть «Вести».

    «Не пістолети вбивають людей – їх вбиває Алек Болдуін», – говорить напис на футболках, які почав продавати Трамп-молодший.

    На майці зображено знаменитого актора, чий постріл з бутафорського пістолета під час зйомок позбавив життя кінооператорку Галину Гатчинс 22 жовтня.

    Футболка із зображенням Болдуїна та вищевказаним написом продається за ціною 27,99 долара.

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    Вибита на тканині фраза – парафраз відомого гасла «Не рушниці вбивають людей – їх убивають люди». Цим гаслом у США користуються політичні сили, які закликають боротися з насильством не забороною носити зброю, а контролювати її продаж.

    «Зброя не повинна потрапляти до рук небезпечних і душевнохворих громадян. Однак це не означає, що її продаж у США потрібно взагалі заборонити», – кажуть активісти цього руху.

    Скандал викликала вже перша публікація із рекламою нової футболки, яку розмістив Трамп-молодший на своїй сторінці в інстаграмі. Як рекламу використали знімок Алека Болдуіна, на який методом фотошопу наклали зображення футболки з провокаційним написом.

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    Під знімком красувався напис: «Купіть собі таку ж зараз».

    Багато користувачів обурилися публікацією, заявивши, що вона «ображає пам'ять Галини, що трагічно загинула» і бездоказово звинувачує Алека Болдуіна, який «не знав, що пістолет заряджений справжніми патронами».

    Так, Фред Готенбег, батько 14-річної Джеймі, застреленої у школі Паркленда у 2018 році колишнім учнем, назвав Трампа-молодшого «сволоччю».

    Незабаром зображення Болдуіна було видалено зі сторінки Дональда Трампа-молодшого.

    Сам Трамп-молодший упевнений, що преса невипадково «так дружно стала на захист Болдуіна». Він упевнений, що вся справа у політичних поглядах артиста. Болдуїн підтримує Демократичну партію і навіть пародіював президента Трампа в сатиричній програмі Saturday Night Live.

    Треба сказати, що син експрезидента має велику підтримку в республіканському таборі. Опитування демонструють, що він має реальні шанси на перемогу, якщо виставить свою кандидатуру на праймеріз у партії.

    Нагадаємо, американський актор Алек Болдуін випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

    Згодом стало відомо, що після смертельного інциденту на зніманнях вестерну «Іржа», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдуін «скасовує інші проєкти».

    Теги: США зброя скандал Instagram
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    У Америці син Трампа випустив футболки із написом «Болдуін вбиває людей»