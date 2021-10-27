На фронті знову втрата. Російські терористи вбили українського військового

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків

Бойовики сьогодні обстрілювали Гранітне

Сьогодні від початку доби бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, при чому двічі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів один український військовий дістав смертельне поранення.

Поблизу Гранітного бойовики двічі стріляли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. У напрямку Луганського вони два рази вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а в бік Новолуганського застосували ручні протитанкові гранатомети. У районі Лебединського обстріли вели з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, біля Гранітного за допомогою безпілотника вони скинули невідомі вибухові пристрої.

У штабі переконують, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Водночас заборонене Мінськими домовленостями озброєння не використовували.

Зазначимо, що напередодні бойовики збрехали про бій на Донбасі.

Вчора на Донбасі було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, є загиблий та поранений військові.

Також стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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