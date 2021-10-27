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    На фронті знову втрата. Російські терористи вбили українського військового

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    Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків - На фронті знову втрата. Російські терористи вбили українського військового
    Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків
    фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

    Бойовики сьогодні обстрілювали Гранітне

    Сьогодні від початку доби бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, при чому двічі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів один український військовий дістав смертельне поранення.

    Поблизу Гранітного бойовики двічі стріляли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. У напрямку Луганського вони два рази вели вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Біля Новотошківського бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а в бік Новолуганського застосували ручні протитанкові гранатомети. У районі Лебединського обстріли вели з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Неподалік Широкиного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, біля Гранітного за допомогою безпілотника вони скинули невідомі вибухові пристрої.

    У штабі переконують, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Водночас заборонене Мінськими домовленостями озброєння не використовували.

    Зазначимо, що напередодні бойовики збрехали про бій на Донбасі.

    Вчора на Донбасі було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, є загиблий та поранений військові.

    Також стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна вбивство військові Україна Операція Об’єднаних сил озброєння
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    На фронті знову втрата. Російські терористи вбили українського військового