Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7
Посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи по боротьбі з Covid-19
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, під час якої обговорювалася низка важливих політичних і суспільних питань.
Про це йдеться у заяві дипломатів у Twitter.
Під час зустрічі з прем'єром Шмигалем посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи по боротьбі з Covid-19.
Посли країн Великої сімки наголосили на важливій ролі оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ.
Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.
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