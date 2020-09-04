  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні

    • Розсилка
    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7 - Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні
    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7

    Посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи по боротьбі з Covid-19

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, під час якої обговорювалася низка важливих політичних і суспільних питань.

    Про це йдеться у заяві дипломатів у Twitter.

    Під час зустрічі з прем'єром Шмигалем посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи по боротьбі з Covid-19.

    Посли країн Великої сімки наголосили на важливій ролі оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ.

    Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

    Читайте також:
    вибори Велика сімка політика посол Україна Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ