Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7

Посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи по боротьбі з Covid-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн G7, під час якої обговорювалася низка важливих політичних і суспільних питань.

Про це йдеться у заяві дипломатів у Twitter.

Під час зустрічі з прем'єром Шмигалем посли країн G7 дізналися про пріоритети державної політики, обговорили тему місцевих виборів, заходи по боротьбі з Covid-19.

Посли країн Великої сімки наголосили на важливій ролі оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.