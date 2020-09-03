  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю

    • Розсилка
    Очікується врожай зернових на 7 мільйонів тонн менший, ніж торік&nbsp; - Уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю
    Очікується врожай зернових на 7 мільйонів тонн менший, ніж торік 

    Шмигаль назвав основну причину зменшення врожаю цього року

    Цьогоріч урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менший, ніж торік. А причимна тому - посуха. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

    «За прогнозами Міністерства економіки та експертів у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина — негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні», – підкреслив прем'єр.

    Він нагадав, що дуже сильно постраждала від посухи цього літа Одеська область.

    Також Українська зернова асоціація знизила прогноз урожаю

    Раніше Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.

    До слова, цього року в Україні зафіксовано спад експорту зернових

    Також повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.

    Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.

      Читайте також: Який він, урожай-2020? Кому вірити: експортерам і чиновникам чи аграріям продовольча безпека
    Мінекономіки зерно аграрії урожай уряд Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ