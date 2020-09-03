Уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю
Шмигаль назвав основну причину зменшення врожаю цього року
Цьогоріч урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менший, ніж торік. А причимна тому - посуха. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
«За прогнозами Міністерства економіки та експертів у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина — негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні», – підкреслив прем'єр.
Він нагадав, що дуже сильно постраждала від посухи цього літа Одеська область.
Також Українська зернова асоціація знизила прогноз урожаю.
Раніше Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.
До слова, цього року в Україні зафіксовано спад експорту зернових.
Також повідомлялося, що в Україні сільгоспвиробництво цьогоріч впало майже на 20%.
Крім того, влада вже визнала: запаси зерна в українських сховищах зменшилися майже на 40%.