Уряд нарешті визнав суттєве скорочення врожаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується врожай зернових на 7 мільйонів тонн менший, ніж торік

Шмигаль назвав основну причину зменшення врожаю цього року

Цьогоріч урожай зернових в Україні очікується на 7 млн тонн менший, ніж торік. А причимна тому - посуха. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

«За прогнозами Міністерства економіки та експертів у цьому році в Україні очікується урожай зернових на 7 млн тонн менше, ніж в минулому році. Основна причина — негативний вплив погодних умов. Це звичайно посуха, яка сталась по всій країні», – підкреслив прем'єр.

Він нагадав, що дуже сильно постраждала від посухи цього літа Одеська область.

Також Українська зернова асоціація знизила прогноз урожаю.

Раніше Мінекономіки уточнило прогноз урожаю зерна на 2020 рік.