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У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
фото:www.aa.com.tr

Туреччина тисне на Росію, аби та продовжила зернову угоду на 120 днів

Анкара ініціювала переговори щодо продовження зернового коридору терміном на 120 днів відповідно до початкового варіанту угоди. Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у бесіді з журналістами в парламенті країни. Пише видання Anadolu

«Мали місце робочі контакти з Росією та Україною. Ми також продовжуємо діалог на рівні міністрів. На сьогодні відвантажено і доставлено понад 24 мільйони тонн агропродукції. Це зробило серйозний внесок як у забезпечення миру та стабільності в регіоні, так і в усьому світі, зокрема у плані стабільності цін на продовольство», – сказав міністр.

За його словами, продовження зернової ініціативи має велике значення, і у зв'язку з цим термін угоди в 120 днів обговорюватиметься і надалі. «Сторони проаналізують цю ініціативу та ухвалять рішення. ООН дотримується нашої позиції. Ми продовжуємо вести переговори. Сподіваюся, що ми намагатимемося вирішити цю проблему якнайшвидше», – сказав міністр. Напередодні в МЗС РФ заявили про продовження зернових угод терміном на 60 днів. Домовленості про експорт продовольства з України було укладено 22 липня у Стамбулі на 120 днів та продовжено на чергові чотири місяці.

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Теги: Україна зерно росія переговори експорт Туреччина міністр

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