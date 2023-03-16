Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю
Президент Сербії висловився щодо торгівлі зброєю
фото: з відкритих джерел

За словами президента Сербії Александара Вучича, Белград продовжить продавати зброю та заробляти на оборонній промисловості

Весь світ активно закуповує озброєння, начебто наблизився судний день. Про це заявив у четвер президент Сербії Александар Вучич у зверненні до нації. Про це пише видання Белта.

«Всі у світі озброюються, кидають гроші як п'яний на весіллі. Усі серйозно озброюються, ніби завтра судний день», – наголосив Вучич.

Він повторив позицію, згідно з якою Белград продовжить продавати зброю та заробляти на оборонній промисловості. «Ми продавали і продовжимо продавати зброю в дозволені країни. Чи з'явиться вона на війні – звісно, ​​з'явиться, це завжди так. Але ми продовжимо це».

Раніше президент Вучич пояснив продаж зброї необхідністю годувати народ. «Ми маємо жити, ми повинні годувати людей, наша економіка має розвиватися», – заявив президент.

Нагадаємо, Україні середня вартість на пристойну гвинтівку з набоями – 60 тис. грн із середньою місячною зарплатою 13 376 грн. Середня ціна на ту ж модель гвинтівки у США – $500 (18 263 грн за курсом НБУ) із середньою зарплатою $2730. На жаль, до таких зарплат, як в США, Україні ще треба йти, але до прайсу на гвинтівки ми можемо прийти в цілком осяжному майбутньому. 

Раніше стало відомо, що європейські дипломати звинувачують Париж у тому, що він гальмує процес спільного придбання країнами ЄС артилерійських снарядів для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Представники Франції наполягають на тому, що замовлення на виробництво боєприпасів мають отримувати лише європейські підприємства військово-промислового комплексу.

Читайте також: Чому Ізраїль не дає Україні зброю: пояснення прем’єра

Теги: економіка зброя Ізраїль гроші Сербія модель президент озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Мирний план» Китаю суперечить Статуту ООН – Білий дім
«Мирний план» Китаю суперечить Статуту ООН – Білий дім
Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю
Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю
Президент Чорногорії розпустив парламент
Президент Чорногорії розпустив парламент
ЄС та НАТО вигадали, як захистити критично важливу ​​інфраструктуру
ЄС та НАТО вигадали, як захистити критично важливу ​​інфраструктуру
Провал у Макрона: як пенсійна реформа розколола політикум Франції
Провал у Макрона: як пенсійна реформа розколола політикум Франції
Хто з російських мільярдерів прийшов на зустріч із Путіним (фото)
Хто з російських мільярдерів прийшов на зустріч із Путіним (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
31K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
21K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
21K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
18K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
12K
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

Новини

Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Сьогодні, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Сьогодні, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Сьогодні, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Сьогодні, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту