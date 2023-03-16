Президент Сербії пояснив, кому і навіщо його країна продає зброю

За словами президента Сербії Александара Вучича, Белград продовжить продавати зброю та заробляти на оборонній промисловості

Весь світ активно закуповує озброєння, начебто наблизився судний день. Про це заявив у четвер президент Сербії Александар Вучич у зверненні до нації. Про це пише видання Белта.

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«Всі у світі озброюються, кидають гроші як п'яний на весіллі. Усі серйозно озброюються, ніби завтра судний день», – наголосив Вучич.

Він повторив позицію, згідно з якою Белград продовжить продавати зброю та заробляти на оборонній промисловості. «Ми продавали і продовжимо продавати зброю в дозволені країни. Чи з'явиться вона на війні – звісно, ​​з'явиться, це завжди так. Але ми продовжимо це».

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Раніше президент Вучич пояснив продаж зброї необхідністю годувати народ. «Ми маємо жити, ми повинні годувати людей, наша економіка має розвиватися», – заявив президент.

Нагадаємо, Україні середня вартість на пристойну гвинтівку з набоями – 60 тис. грн із середньою місячною зарплатою 13 376 грн. Середня ціна на ту ж модель гвинтівки у США – $500 (18 263 грн за курсом НБУ) із середньою зарплатою $2730. На жаль, до таких зарплат, як в США, Україні ще треба йти, але до прайсу на гвинтівки ми можемо прийти в цілком осяжному майбутньому.

Раніше стало відомо, що європейські дипломати звинувачують Париж у тому, що він гальмує процес спільного придбання країнами ЄС артилерійських снарядів для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Представники Франції наполягають на тому, що замовлення на виробництво боєприпасів мають отримувати лише європейські підприємства військово-промислового комплексу.