Підвищення цін на пальне: експерт пояснив, коли саме і на скільки

З 1 липня Уряд планує повернути розмір податку на пальне, яким був у довоєнний період

З 1 липня Уряд планує повернути розмір податку на пальне, яким був у довоєнний період

В Україні підрахували, як зростуть ціни на бензин, дизель та автогаз після повернення податків на довоєнний рівень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Директор "Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн прогнозує, що при поверненні податків на пальне на довоєнний рівень ціни на бензин злетять на 23,7%, а дизпаливо - на 16,2%.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Куюн зазначив, що податки на пальне в Україні планують повернути на довоєнний рівень уже з 1 липня 2023 року. При цьому збільшиться не лише ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизи.

«Вважаю це рішення правильним. По-перше, вкрай потрібні гроші. По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022 – 140 доларів, зараз – 75 доларів/бар.. По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток із крайніх шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт», – зазначив він.

Куюн додав, що коли ставка ПДВ становить 20%, то трейдерам вигідніше залишати прибуток в країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт також зазначив, що якщо податки повернуться на довоєнний рівень, то ціни на пальне можуть змінитися так:

бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л),

дизпальне – на 7,7 грн./л (з 47,43 до 55,10 грн./л),

скраплений газ (автогаз) – по 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

«Як і раніше вважаю за необхідне адаптуватися до нових реалій і, користуючись можливістю, збалансувати ставки. Умовно, на 3 грн./л нижче за акциз на бензин і на 3 грн./л вище за скраплений газ. І пропорції цінові збережуться, і бюджет з наваром», – зазначив Сергій Куюн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначалося раніше, Сергій Куюн говорив, що багато підприємств аграрного сектору стали самостійно постачати себе паливом, ставши прямими імпортерами, а деякі агропідприємства навіть заглядалися на придбання власного флоту, щоб постачати паливо.