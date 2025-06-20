Шмигаль розповів, доки Чернишов легально перебуватиме за кордоном

Міністр єдності розпочав робочу поїздку до європейських країн 11 червня

Документи про відрядження віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова підписано до кінця тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєра Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, Чернишов перебуватиме за кордом на законних підставах до кінця цього тижня. Міністерство національної єдності раніше повідомляло, що відрядження глави відомства відбувається у штатному режимі, а подібні робочі поїздки є звичною частиною його роботи.

Як відомо, 11 червня Чернишов розпочав робочу поїздку до Чеської Республіки. Пізніше у Відні він зустрівся з генеральним директором Федерального агентства з питань прийому та підтримки – координатором з питань біженців, а також із послом Федерального міністерства європейських та міжнародних справ і представниками австрійської ініціативи Train of Hope.

18 червня Чернишов провів робочу зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. 19 червня Чернишов у межах робочого візиту до країн Європейського Союзу провів низку зустрічей із представниками Ради Європи.

Нещодавно НАБУ і САП повідомили про підозри особам, які повʼязані з корупційною схемою в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. 12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, раднику міністра, директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

ЗМІ повідомляли, що фігуранти справи безпосередньо повʼязані з міністром Чернишовим. Журналісти зазначали, що Чернишов також фігурує в корупційній оборудці в будівельній сфері, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його даними, правоохоронці готують підозру Чернишову.

До слова, 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Також 3 грудня Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який очолював «Нафтогаз».