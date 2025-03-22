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Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова
Очільник Міністр національної єдності України має п’ять радників
фото: Олексій Чернишов/Facebook

Міністр єдності Чернишов перетягує за собою кадри з попередніх місць роботи: «Нафтогазу» та Мінрегіону

Віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов користується послугами п’яти штатних радників. Про це «Главкому» повідомив державний секретар Міннацєдності Кирило Домбровський у відповіді на запит.

Отже, радять Чернишову громадяни Валерія Лисенко, Олександр Малашко, Артем Михайлов, Оксана Фартак і Геннадій Шолков.

«Главкому» вдалося з’ясувати, що Олександр Малашко до лютого 2025 року очолював дочірнє підприємство «Нафтогазбезпека» НАК «Нафтогаз України». Компанія спеціалізується на охороні об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Прихід Малашка у «Нафтогазбезпеку» у листопаді 2022 року співпав з появою у «Нафтогазі» нового керманича Олексія Чернишова.

Артем Михайлов теж працював у «Нафтогазі», а перед тим – обіймав посаду державного експерта у директораті стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства розвитку громад та територій. У ті часи очільником міністерства був Олексій Чернишов.

17 березня Михайлов подав електронну декларація як кандидата на посаду генерального директора директорату міжнародної діяльності та євроінтеграції Міннацєдності.

Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова фото 1
Кому доручено дбати про національну єдність? Усі радники міністра Чернишова фото 2

Крім цього, у Чернишова ще було двоє штатних радників (у січні-на початку березня 2025 року), які пішли на підвищення. А саме – Олексій Лукашук, який з лютого 2025 року працює заступником міністра національної єдності. Це давній соратник Чернишова: у «Нафтогазі» Лукашук займав посаду директора із зовнішньоекономічних відносин та розвитку партнерств. А в Міністерстві розвитку громад та територій за керівництва Олексія Чернишова пан Лукашук був радником міністра.

Ще одна колишня радниця керманича Міннацєдності Юлія Лисенко очолить експертну групу у директораті у справах національної єдності та стратегічних комунікацій Міннацєдності.

Всього, за січень-лютий 2024 року штатні радники Міністра національної єдності України Олексія Чернишова заробили 206,4 тис. грн зарплати.

Як відомо, 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Також 3 грудня Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра-Міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який очолював «Нафтогаз».

24 січня 2025 року уряд ухвалив постанову, якою визначається діяльність Міністерства національної єдності України. Зокрема, міністерство має створити такі умови, щоб українці, котрі на початку вторгнення виїхали з України, нині добровільно поверталися на батьківщину. Також Міннацєдності спільно з МЗС повинні сприяти в задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб громадян України, які виїхали за кордон.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Як повідомляв «Главком», колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню. У вересні 2025-го посадовцю виповниться 88 років.

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Теги: гроші зарплата радник Олексій Чернишов Міністерство національної єдності війна

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