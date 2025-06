Куди подівся Чернишов? Віцепрем'єр-міністр єдності організував форум, на який... сам не явився

Раніше ЗМІ повідомляли, що правоохоронці готують підозру міністру

Міністр національної єдності Олексій Чернишов виїхав у відрядження за кордон. Глава Міннацєдності долучився до форуму, яке організувало його відомство у Києві, онлайн. Про це повідомляє «Главком».

Чернишов онлайн відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery». У своїй промові він наголосив, що люди є головною цінністю і рушієм відновлення України, а єдність українського народу – ключове завдання Міністерства національної єдності України.

Варто зазначити, що повідомлення про те, що чиновник виїхав за кордон зʼявилося на сайті відомства вчора, 16 червня. Повідомлялося, що у Відні Олексій Чернишов зустрівся з генеральним директором Федерального агентства з питань прийому та підтримки й за сумісництвом координатором з питань біженців, а також послом Федерального міністерства європейських та міжнародних справ і представниками австрійської ініціативи «Train of Hope».

Нещодавно НАБУ і САП повідомили про підозри особам, які повʼязані з корупційною схемою в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. 12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, раднику міністра, директорці держпідприємства, забудовнику та його довіреній особі.

ЗМІ повідомляли, що фігуранти справи безпосередньо повʼязані з міністром Чернишовим. Також народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що за його даними, правоохоронці готують підозру Чернишову.

Як відомо, 3 грудня 2024 року Кабмін ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності. Також 3 грудня Верховна Рада призначила на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який очолював «Нафтогаз».

24 січня 2025 року уряд ухвалив постанову, якою визначається діяльність Міністерства національної єдності України. Зокрема, міністерство має створити такі умови, щоб українці, котрі на початку вторгнення виїхали з України, нині добровільно поверталися на батьківщину. Також Міннацєдності спільно з МЗС повинні сприяти в задоволенню національно-культурних, освітніх і мовних потреб громадян України, які виїхали за кордон.