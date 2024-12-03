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Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем’єром – міністром єдності

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада призначила Олексія Чернишова віцепрем’єром – міністром єдності
фото: Ярослав Железняк

Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України

В Україні створять нове відомство - Міністерство національної єдності України. Його очолив Олексій Чернишов. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 237 парламентарів.

«Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра національної єдності України», – написав Железняк.

Варто зауважити, що Міністерство національної єдності України - це нова структура у державній владі країни. Однак наразі не відомо, як саме вона буде працювати.

4 листопада 2022 року йог було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". А ще раніше він очолював Міністерство розвитку громад та територій. 

Що відомо про Чернишова

Олексій Чернишов народився у Харкові в 1977 році. Одружений, виховує двох синів. Має дві вищі освіти: закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Економіка підприємства» та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

У 1999 році пройшов професійний курс з управління проєктами за стандартами міжнародного Інституту управління проєктами (програма «Управління проєктами» на базі компанії Westinghouse, США, Пенсільванія).

Професійну кар'єру розпочав в IT-компанії Telesens, яка спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для телекомунікаційного бізнесу. Працював помічником-консультантом народного депутата на громадських засадах. У 2005-2007 роках очолював групу компаній АВЕК, а до 2013 року був головою її наглядової ради. Заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, а в 2014 році – інвестиційну компанію VI2 Partners з офісами в Києві та Відні.

Нагадаємо, в Україні планують створити нове Міністерство єдності українців. Як повідомляв Рбк-Україна джерело в «Слузі народу», його може очолити голова правління «Нафтогаз» Олексій Чернишов.  

У серпні цього року президент України Володимир Зеленський анонсував створення «Міністерства єдності», яке має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Діяльність цієї інституції спрямовуватиметься на підтримку українців за кордоном, їх зв’язок із Батьківщиною та захист спільних національних інтересів. Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних і інформаційних потреб українців необхідна більш активна роль держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ для цього замало.

Теги: Нафтогаз України депутат Олексій Чернишов Ярослав Железняк

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