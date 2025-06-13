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Правоохоронці викрили колишніх топпосадовців Мінрегіону на корупції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Правоохоронці викрили колишніх топпосадовців Мінрегіону на корупції
За даними слідства, колишній держсекретар міністерства та радник міністра причетні до схеми у будівельній сфері
фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему у будівельній сфері. За даними слідства, до неї причетні колишні посадовці Міністерства розвитку громад та територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі правоохоронці повідомили:

  • колишньому державному секретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК «Нафтогаз України» – ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу;
  • ексраднику міністра – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу;
  • колишній директорці держпідприємства – ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу;
  • забудовнику (організатор схеми) – ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу;
  • службовій особі будівельної компанії – ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

За даними розслідування, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, аби вони створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж своєю чергою у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з «потрібною» будівельною компанією.

«За ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП» – йдеться в повідомленні.

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фото: nabu.gov.ua/НАБУ

Зазначається, що забудовник «винагородив» топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

Забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства, які фігурують у цій справі, є обвинуваченими у спробі підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру посадовцю держцентру радіочастот, який через службову недбалість завдав державі мільйонних збитків.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру у незаконному збагачені та зберіганні зброї колишньому начальнику одного з управлінь командування Сил логістики Збройних сил.

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Теги: корупція в Україні будівництво квартира

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