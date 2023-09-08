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Скасування санкцій проти РФ взамін на «зернову угоду». МЗС відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скасування санкцій проти РФ взамін на «зернову угоду». МЗС відреагувало
фото ілюстративне

Україна готова продовжувати експорт зернових на світові ринки

Позиція української сторони залишається незмінною: послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки», – йдеться в повідомленні.

Також Ніколенко наголосив, що Україна як один із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна.

Минулого тижня Гутерріш надіслав російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення Чорноморської зернової угоди, з якої Росія вийшла в липні 2023 року.

Зокрема там йшлося про:

  • повторне підключення до SWIFT дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку;
  • створення страхової платформи;
  • розблокування іноземних активів російських виробників добрив;
  • надання можливості російським кораблям заходити в європейські порти.

До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».

Теги: зерно ООН росія війна

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